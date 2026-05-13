日本サッカー協会（JFA）は13日、2026年の第3回レフェリーブリーフィングを開催した。ブリーフィングでは、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」で起こった事例を用いてのジャッジの説明がなされた中、2026ー27シーズンに向けた競技規則の改正についても説明がなされた。JFA審判マネジャー Jリーグ担当統括の佐藤隆治氏から説明が行われ、いくつかの変更点が提示された。主な観点は「アクチュアルプレーイングタイムの増加」と