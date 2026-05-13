競技規則が改正「10秒での交代」や「スローインの時間制限」、VAR介入条件の追加など日本vsアイスランドから採用
日本サッカー協会（JFA）は13日、2026年の第3回レフェリーブリーフィングを開催した。
ブリーフィングでは、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」で起こった事例を用いてのジャッジの説明がなされた中、2026ー27シーズンに向けた競技規則の改正についても説明がなされた。
JFA審判マネジャー Jリーグ担当統括の佐藤隆治氏から説明が行われ、いくつかの変更点が提示された。主な観点は「アクチュアルプレーイングタイムの増加」と「正確性」とか「公平性」、「VAR」についてのものとなった。
大きく変わるのは「選手交代」と「負傷者の判断」、「スローイン、ゴールキック」について。「選手交代」に関しては、「交代が行われるとき、競技者は10秒以内に競技のフィールドから離れる」とされ、「その制限時間を超えた場合、交代要員は“1分が経過した後の最初のアウトオブプレー”までピッチに入れない」と変更される。交代時は近いラインからピッチ外に出ることが求められているが、遠い距離をゆっくり歩いて交代し、結果的に時間稼ぎとなっているケースはこれまでも見られたが、そのような行為で違反を取られた際に罰則が適用され、1分以上数的不利な状態で戦うことになる。
また、「負傷者の判断」についても時間の制限が設けられることとなった。これまではピッチで倒れ、処置をするために外に出た際に、すぐにピッチに戻るケースが見られたが、今後は1分間はピッチの外で待たなければいけなくなる。該当するケースは「競技者が実際に負傷する、負傷の疑いがあることでプレーが停止される」、「主審がメディカルスタッフに競技のフィールドに入るように合図する」、「主審が競技者にフィールド上での負傷の診断が必要か聞き、競技者がそれを求めた」の3つ。インプレー中に限った話ではあるが、いずれか1つでも当てはまった場合、その選手はプレーに復帰できる状態でも、1分間は戻れないこととなる。なお、負傷した選手がそのまま交代する場合は適用されず、交代選手はすぐにピッチに入ることが可能となる。
さらに、「スローインおよびゴールキックのカウントダウン」が改正され、「スローイン、ゴールキックを行うチームが意図的に再開を遅らせ、主審が5秒のカウントダウンを終えた時に、ボールがインプレーになっていないとき」は、スローインは相手のスローインに、ゴールキックは相手のコーナーキックに変更となる。
この3つは「アクチュアルプレーイングタイムの増加」、「試合の価値、サッカー競技のイメージを高める」ために改正され、時間稼ぎの目的と考えられるケースは今後は減ることが期待されている。
また、ビデオアシスタントレフェリー（VAR）の介入に関しても、介入できる条件が加えられた。主審は「はっきりとした、明白な間違い」または「見逃された重大な事象」の状況に限り、VARからの援助を得ることができることは変わらない。その中で、「得点か得点でないか」、「ペナルティーキックかペナルティーキックでないか」というこれまでの介入条件に加え、「退場」に関しては「明らかに間違った2枚目の警告」での退場も介入が可能になる。なお、1枚目の警告間違いは介入できない。さらに、警告、退場に関しても、「別の競技者」に与えた場合は介入が可能となる。これまでは「人違い」ということで、同じチームで別の競技者に出してしまった場合に限られていた。佐藤氏は「あくまでも同一チームの番号違い、出し間違いだったものが、そもそもファウルが違うという場合にVARが介入することができるように変わった」と語り、ファウルした選手が間違っていた場合は相手チームの選手であってもカードの対象者を変更できるようになった。
ブリーフィングでは、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」で起こった事例を用いてのジャッジの説明がなされた中、2026ー27シーズンに向けた競技規則の改正についても説明がなされた。
JFA審判マネジャー Jリーグ担当統括の佐藤隆治氏から説明が行われ、いくつかの変更点が提示された。主な観点は「アクチュアルプレーイングタイムの増加」と「正確性」とか「公平性」、「VAR」についてのものとなった。
また、「負傷者の判断」についても時間の制限が設けられることとなった。これまではピッチで倒れ、処置をするために外に出た際に、すぐにピッチに戻るケースが見られたが、今後は1分間はピッチの外で待たなければいけなくなる。該当するケースは「競技者が実際に負傷する、負傷の疑いがあることでプレーが停止される」、「主審がメディカルスタッフに競技のフィールドに入るように合図する」、「主審が競技者にフィールド上での負傷の診断が必要か聞き、競技者がそれを求めた」の3つ。インプレー中に限った話ではあるが、いずれか1つでも当てはまった場合、その選手はプレーに復帰できる状態でも、1分間は戻れないこととなる。なお、負傷した選手がそのまま交代する場合は適用されず、交代選手はすぐにピッチに入ることが可能となる。
さらに、「スローインおよびゴールキックのカウントダウン」が改正され、「スローイン、ゴールキックを行うチームが意図的に再開を遅らせ、主審が5秒のカウントダウンを終えた時に、ボールがインプレーになっていないとき」は、スローインは相手のスローインに、ゴールキックは相手のコーナーキックに変更となる。
この3つは「アクチュアルプレーイングタイムの増加」、「試合の価値、サッカー競技のイメージを高める」ために改正され、時間稼ぎの目的と考えられるケースは今後は減ることが期待されている。
また、ビデオアシスタントレフェリー（VAR）の介入に関しても、介入できる条件が加えられた。主審は「はっきりとした、明白な間違い」または「見逃された重大な事象」の状況に限り、VARからの援助を得ることができることは変わらない。その中で、「得点か得点でないか」、「ペナルティーキックかペナルティーキックでないか」というこれまでの介入条件に加え、「退場」に関しては「明らかに間違った2枚目の警告」での退場も介入が可能になる。なお、1枚目の警告間違いは介入できない。さらに、警告、退場に関しても、「別の競技者」に与えた場合は介入が可能となる。これまでは「人違い」ということで、同じチームで別の競技者に出してしまった場合に限られていた。佐藤氏は「あくまでも同一チームの番号違い、出し間違いだったものが、そもそもファウルが違うという場合にVARが介入することができるように変わった」と語り、ファウルした選手が間違っていた場合は相手チームの選手であってもカードの対象者を変更できるようになった。