未来古代楽団による6thライブ、＜祝祭あるいは断章6『巨いなる神のオブリビオ』＞が、2026年5月7日（木）に東京・台場のZepp DiverCity（TOKYO）にて開催された。観客全員が陪審員となってひとつの事件を裁き、その集合的な判断によってライブそのものの結末が分岐する…120分にわたるこのステージは、もはやコンサートの枠組みには収まらない、まったく新しいライブエンタテインメントのかたちを提示するものとなった。未来古代楽