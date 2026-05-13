D’ESPAIRSRAYの約16年ぶりとなるシングル「RAPTURE」が本日発売となり、あわせてMVも公開された。2009年に発表された「REDEEMER」以来、再び二階健監督とタッグを組み制作された、D’ESPAIRSRAY復活第一弾となるMV。復活の儀式から“一つのサイクル”を象徴する「12」をモチーフに構成。サイレントで映し出される口元の囁きが、過去と現在を静かに結びつけ、新たなフェーズへ突入したD’ESPAIRSRAYの世界観を鮮烈に描き出している