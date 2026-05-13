映画『山口くんはワルくない』より、最強ギャップ男子・山口くん（高橋恭平／なにわ男子）と、クラスの陽キャイケメン・石崎（岩瀬洋志）を捉えた場面写真4点が解禁。併せて、石崎にフォーカスした特別スポット映像「恋の三角関係 石崎編」も公開された。【動画】高橋恭平に岩瀬洋志が片想い!?恋の三角関係 石崎編！斉木優による同名少女漫画を実写映画化する本作は、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校