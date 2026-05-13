長山洋子が、1年ぶりとなる新曲「羽後の恋唄」を6月24日に発売することを発表した。「羽後の恋唄」は、作詩・さくらちさと、作曲・岡千秋、編曲・伊戸のりおによる作品で、約700年の歴史を持ち「日本三大盆踊り」のひとつとされている秋田県の南部の羽後町（読み・うごまち）で毎年8月に行われる「西馬音内（読み・にしもない）盆踊り」を舞台にした秘めた恋のせつなさと激しさを表現した演歌曲だという。カップリング曲「おんな