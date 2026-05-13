長山洋子が、1年ぶりとなる新曲「羽後の恋唄」を6月24日に発売することを発表した。

「羽後の恋唄」は、作詩・さくらちさと、作曲・岡 千秋、編曲・伊戸のりおによる作品で、約700年の歴史を持ち「日本三大盆踊り」のひとつとされている秋田県の南部の羽後町（読み・うごまち）で毎年8月に行われる「西馬音内（読み・にしもない）盆踊り」を舞台にした秘めた恋のせつなさと激しさを表現した演歌曲だという。

カップリング曲「おんなの祭り唄」も表題曲と同じ作家陣による作品で、夜に繰り広げられる「祭り」を美しく儚い「一夜花」に見立てた歌詞に、三味線・太鼓・篠笛・チャンチキなどの和楽器が賑やかに乗ったアップテンポなお祭りソングと、表題曲・カップリング曲、共に「祭り」が題材の作品になっているとのこと。

自身が司会を務める歌謡番組「洋子の演歌一直線」では、6月7日放送回にて「羽後の恋唄」のテレビ初披露を予定。

なお長山洋子は、4月23日より＜令和にっぽん！ 演歌の夢まつり2026＞と、細川たかしとのジョイントコンサート＜細川たかし 長山洋子 〜ふたりのビッグショー〜＞を全国各地で開催中だ。

◾️「羽後の恋唄」

2026年6月24日（水）リリース

VICL-37830 1,500円（税込） 1.羽後の恋唄 (読み：羽後=うご）

作詩：さくらちさと 作曲：岡 千秋 編曲：伊戸のりお

2.おんなの祭り唄

作詩：さくらちさと 作曲：岡 千秋 編曲：伊戸のりお

3.羽後の恋唄（オリジナル·カラオケ）

4.おんなの祭り唄（オリジナル·カラオケ）

◾️＜細川たかし 長山洋子 〜ふたりのビッグショー〜＞※5月12日現在

2026年

5月15日(金) 開演 13:00 茨城・小美玉市小川文化センター アピオス 大ホール

5月15日(金) 開演 18:00 茨城・常陸大宮市文化センター ロゼホール

5月18日(月) 開演 13:00 埼玉・ウェスタ川越 大ホール

5月18日(月) 開演 18:00 埼玉・鴻巣市文化センター クレアこうのす 大ホール

5月22日(金) 開演 13:00 神奈川・鎌倉芸術館 大ホール

5月22日(金) 開演 18:00 神奈川・小田原三の丸ホール 大ホール

6月03日(水) 開演 13:00 栃木・あしかがフラワーパークプラザ（足利市民プラザ）

6月03日(水) 開演 18:00 栃木・小山市立文化センター 大ホール

6月18日(木) 開演 13:00 長野・上田市交流文化芸術センター サントミューゼ 大ホール

6月18日(木) 開演 18:00 長野・長野市芸術館 メインホール

6月24日(水) 開演 13:00 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター）大ホール

6月24日(水) 開演 18:00 茨城・牛久市中央生涯学習センター・文化ホール

6月30日(火) 開演 13:00 千葉・森のホール21（松戸市文化会館）大ホール

6月30日(火) 開演 18:00 千葉・浦安市文化会館 大ホール

7月10日(金) 開演 13:00 三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢（伊勢市観光文化会館）

7月10日(金) 開演 18:00 三重・三重県総合文化センター 大ホール

7月11日(土) 開演 13:00 三重・伊賀市文化会館

7月11日(土) 開演 18:30 京都・ロームシアター京都 サウスホール 詳細：https://yumeconcert.com/concert/bigshow

◾️＜令和にっぽん！ 演歌の夢まつり2026＞

2026年

4月23日（木）開演 11:00 開演 15:00 宮城・仙台サンプラザ

5月26日（火）開演 11:00 開演 15:00 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

5月28日（木）開演 11:00 開演 15:00 福岡・福岡市民ホール 大ホール

6月06日（土）開演 11:00 開演 15:00 新潟・新潟県民会館 大ホール

6月10日（水）開演 11:00 開演 15:00 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

6月16日（火）開演 15:00 東京・東京国際フォーラム ホールA