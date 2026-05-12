5月11日、女優の浜辺美波が約7週間ぶりに自身のInstagramを更新。プライベート旅行のオフショットを公開し、ファンから歓声があがっている。浜辺は《あったかい季節になりましたね まだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました 美味しいご飯をいただいて、カラオケしちゃって、益々元気になりました また行きたい、そろそろ行きたい…絶対いく！ 今度は何県に行こうかとたまに話します どこがおすすめでしょうかね》