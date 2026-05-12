5月11日、女優の浜辺美波が約7週間ぶりに自身のInstagramを更新。プライベート旅行のオフショットを公開し、ファンから歓声があがっている。

浜辺は《あったかい季節になりましたね まだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました 美味しいご飯をいただいて、カラオケしちゃって、益々元気になりました また行きたい、そろそろ行きたい…絶対いく！ 今度は何県に行こうかとたまに話します どこがおすすめでしょうかね》と投稿。

東京駅の在来線ホームと思われる場所でメガネをかけて微笑むショットや旅行先での食事の様子、カラオケマイクを握るショットなどを公開した。ただ、旅行先については明らかにしなかった。

この投稿には女優の吉岡里帆が反応。おすすめの旅行先について、《五島か京都》とコメント。浜辺は《必ず!!》と返信している。2人は、現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で共演中だ。

コメント欄には吉岡と同様にファンから

《楽しそうーっ 大阪おいでーっ》

《可愛い 三重県おいでー》

など、旅行先の提案や、

《デート感がたまらない》

といった歓声が上がっている。

2011年第7回『東宝シンデレラオーディション』でニュージェネレーション賞を受賞し、10歳で芸能界入りした浜辺。すでに芸歴は15年を数え、実力派女優としての風格が備わり、同時に大人の女性としての魅力を増している。

「浜辺さんは2026年3月末には、ファッション誌『25ans』の表紙を飾るなどモデルとしても大活躍。ブルガリのジュエリーを身につけ、ゴージャスな姿もさまになっていました。また、FANCLスキンケアブランドの『FANCL SKIN PATCH（ファンケル スキンパッチ）』のアンバサダーを務めており、新CMの告知で4月20日にXにアップした写真では、長い髪を下ろし、ぱっつん前髪のナチュラルなスタイルで、顔はほぼすっぴんでしたが、透き通るような艶肌を公開していました」（芸能プロ関係者）

浜辺は2025年10月期のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）、『豊臣兄弟！』に出演するなど、仕事が途切れることなく、女優業は好調だ。

仕事で多忙な日々でも親友とのプチ旅行を楽しむなど、公私ともに充実した日々を送っているようだ。