5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が、The 2nd EP『GREENGREEN』収録曲「ACAI」のOfficial MVを公開した。【動画】ロバが登場!?ユニークなアイディアが詰まったCORTISMV「ACAI」は、5人のメンバーが新譜制作期間中に毎日のように食べていたという大好物のアサイーボウルを素材にしている。「グビグビ 無性に欲しくなる」「僕の大好物 uh uh アサイ―」といった遊び心あふれる歌詞の中には、