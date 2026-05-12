CORTIS、メンバーの好物“アサイーボウル”をテーマにした楽曲MV公開 ロバや砂漠などユニークなアイデアが満載
5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が、The 2nd EP『GREENGREEN』収録曲「ACAI」のOfficial MVを公開した。
【動画】ロバが登場!?ユニークなアイディアが詰まったCORTISMV
「ACAI」は、5人のメンバーが新譜制作期間中に毎日のように食べていたという大好物のアサイーボウルを素材にしている。「グビグビ 無性に欲しくなる」「僕の大好物 uh uh アサイ―」といった遊び心あふれる歌詞の中には、「華やかなトッピングがなくてもベースだけでおいしいアサイーボウルのように、しっかりしたルーツを持つアーティストになる」という抱負が込められている。メンバー全員が作詞・作曲に参加し、MARTINとSEONGHYEONはプロデューサーとして名を連ねた。
11日午後9時、HYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルを通じて公開されたOfficial MVは、CORTISが自ら制作したアニマティック（ストーリーボード映像）をベースに制作された。映像には、独創的な設定と生き生きとした表情演技が随所に盛り込まれている。アサイーと並んで歌詞に頻繁に登場する“ロバ”を映像に登場させ、インパクトを与えた。「ロバのように 東西南北 地球を一周／一周してると ふいに鳴り出す ba ra ring／腹時計が」という中毒性の高い歌詞から着想を得たアイデアだ。
このほか、MVの全編にメンバーが制作したアニマティックの要素が反映されている。メンバーがロバと共に砂漠を渡るシーン、騒動が巻き起こる病院、農場や馬小屋、ゴルフ場、巨大なカタツムリや雄鶏など、多様なイメージがウィットたっぷりに描かれた。異なる時空間は“アサイーベリー”を媒介となってつながり、メンバーたちのユーモラスな表情演技が非現実的な状況に説得力を与え、映像への没入感を高めている。
12日午後9時には、「ACAI」の振付にフォーカスしたConceptual Performance Filmも公開される予定だ。
なお、The 2nd EP『GREENGREEN』は、HANTEOチャート基準で初週売上231万3291枚を記録した。前作比5倍以上に跳ね上がった販売量が、CORTISの驚異的な成長を証明している。
【動画】ロバが登場!?ユニークなアイディアが詰まったCORTISMV
「ACAI」は、5人のメンバーが新譜制作期間中に毎日のように食べていたという大好物のアサイーボウルを素材にしている。「グビグビ 無性に欲しくなる」「僕の大好物 uh uh アサイ―」といった遊び心あふれる歌詞の中には、「華やかなトッピングがなくてもベースだけでおいしいアサイーボウルのように、しっかりしたルーツを持つアーティストになる」という抱負が込められている。メンバー全員が作詞・作曲に参加し、MARTINとSEONGHYEONはプロデューサーとして名を連ねた。
このほか、MVの全編にメンバーが制作したアニマティックの要素が反映されている。メンバーがロバと共に砂漠を渡るシーン、騒動が巻き起こる病院、農場や馬小屋、ゴルフ場、巨大なカタツムリや雄鶏など、多様なイメージがウィットたっぷりに描かれた。異なる時空間は“アサイーベリー”を媒介となってつながり、メンバーたちのユーモラスな表情演技が非現実的な状況に説得力を与え、映像への没入感を高めている。
12日午後9時には、「ACAI」の振付にフォーカスしたConceptual Performance Filmも公開される予定だ。
なお、The 2nd EP『GREENGREEN』は、HANTEOチャート基準で初週売上231万3291枚を記録した。前作比5倍以上に跳ね上がった販売量が、CORTISの驚異的な成長を証明している。