ＪＸ金属は急落している。同社は１１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比５．１％増の９３００億円、最終利益は同８．９％増の１１４０億円を見込む。前期の年間配当を従来予想から４円増額したうえで、今期の年間配当は前期比１１円減配の２０円を計画する。あわせて自社株ＴＯＢ（公開買い付け）の実施を開示。ＥＮＥＯＳホールディングスが保