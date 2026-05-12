Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。帰宅後のごはんの支度はできるだけ手間は省きたいもの。でも、せっかく自炊をするなら美味しさも譲れません。そんな方におすすめしたいのが「レンチン土鍋 ほっこりごはん」。この土鍋なら電子レンジで手軽に美味しいごはんが炊けるんです。どれくらいのスピードでどれくらい美味しいご