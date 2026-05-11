住宅ローン専門の金融機関、日本住宅ローン株式会社は5月9日、モデル・俳優の生見愛瑠、人気お笑いコンビ チョコレートプラネットを起用した新CMの放映を開始した。新CMでは、金利上昇局面において住宅ローン選びに悩む人に向けて、同社の「2年待てるローン(MCJフラット極40)」を紹介している。新CM「待てないローン？ or 2年待てるローン？」CMでは、CAに扮した生見愛瑠と、住宅ローン選びに迷うチョコレートプラネットが登場。「