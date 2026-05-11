★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２人工知能 ３フィジカルＡＩ ４データセンター ５半導体製造装置 ６宇宙開発関連 ７ドローン ８蓄電池 ９ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ １０防衛 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「銀行」が２５位となっている。 株式市場では、メガバンクを中心とする銀行株に対する再評価期待が根強い。４月２７