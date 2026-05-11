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みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「銀行」が２５位となっている。



株式市場では、メガバンクを中心とする銀行株に対する再評価期待が根強い。４月２７～２８日に開催された日銀金融政策決定会合では、政策金利は据え置かれたが、３人の政策委員が利上げを提案した。高市早苗政権は利上げに慎重ともみられているが、日本の実質金利の低さが円安基調を生んでいるとの見方は多く、次回６月１５～１６日の日銀会合では利下げが行われるとの観測も高まっている。この先、日銀の金融政策を巡り株式相場は左右されそうだ。



銀行株にとって利上げは利ざや拡大につながり業績面のプラス要因とみられている。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>といった大手銀のほか、しずおかフィナンシャルグループ<5831.T>や七十七銀行<8341.T>、京都フィナンシャルグループ<5844.T>といった地銀株などの動向に注目したい。



出所：MINKABU PRESS