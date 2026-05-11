◇パ・リーグソフトバンク8―3ロッテ（2026年5月10日みずほPayPay）ソフトバンク2年目の庄子がプロ初の猛打賞だ。0―2の3回1死、中前打で出塁すると周東の適時三塁打で生還。5回1死では右越え三塁打を放って、周東の中前打で追加点のホームを踏んだ。小久保監督からは2度の首位打者を獲得した元巨人・篠塚和典氏のようになれと言われ、YouTubeで勉強。「求められることができたのは、いい打撃だったんだと思う」と手応