バスケットボールB2の信州ブレイブウォリアーズは、リーグ優勝をかけたプレーオフ準決勝第2戦を、白星で飾りました。先に2勝したチームが次のステージに進めるプレーオフ。福島との準決勝第1戦を7点差で敗れたウォリアーズ。10日は序盤から競り合い、ウォリアーズはわずか4点差で、第2クオーターを終えます。第3クオーター、巧みなパス回しと持ち