ウルバーハンプトン戦の後半、負傷したブライトンの三笘（下）＝ブライトン（共同）【ブライトン（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで9日、ブライトンの三笘薫がホームのウルバーハンプトン戦に先発し、後半途中に負傷交代した。左太もも裏付近を痛めたとみられる。ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の日本代表メンバー発表が15日に控えている。イングランド・プレミアリーグのウルバーハンプトン戦で