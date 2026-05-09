FLARE U（CHUEI LI YU＆KANG WOO JIN）が9日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。【ソロカット】キュートなハートポーズも！FLARE Uの2人CHUEI LI YU＆KANG WOO JINは、グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）で注目を集めた2人によるデュエットとなる。4月下旬に公式SNSを開設し、活動