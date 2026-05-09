【KCON JAPAN】「FLARE U」リブ＆ウジン、レッドカーペット登場 『ボイプラ2』出身者集結
FLARE U（CHUEI LI YU＆KANG WOO JIN）が9日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。
【ソロカット】キュートなハートポーズも！FLARE Uの2人
CHUEI LI YU＆KANG WOO JINは、グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）で注目を集めた2人によるデュエットとなる。4月下旬に公式SNSを開設し、活動を本格化させたばかり。レッドカーペットでは、笑顔からクールまで息ぴったりで撮影に応じた。
さらに、レッドカーペットには、『BOYS II PLANET』で誕生したALPHA DRIVE ONEに加え、同番組を経て行われた「PLANET C : HOME RACE」で誕生した7人組グループ・MODYSSEYも登場。スン・ホンユー（SUN HENG YU）、ファンジョーイー（FAN ZHE YI）、リ ー・ツーハオ（LI ZI HAO／リズハオ）、ジャオ グアンシュー（ZHAO GUANG XU／リンリン）、シュエ・スーレン（XUE SU REN）、イーチェン（YI CHEN）、アンチュウォル（NGAN CHAU YUET）が、疾走感あふれる衣装を着こなしていた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【ソロカット】キュートなハートポーズも！FLARE Uの2人
CHUEI LI YU＆KANG WOO JINは、グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）で注目を集めた2人によるデュエットとなる。4月下旬に公式SNSを開設し、活動を本格化させたばかり。レッドカーペットでは、笑顔からクールまで息ぴったりで撮影に応じた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。