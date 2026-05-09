【かつや】“売れすぎで一時休止”メニュー復活 「揚げオムカレー」期間限定発売
とんかつ専門店「かつや」は、期間限定メニュー「揚げオムカレー」を8日から国内店舗で販売開始した。過去に“売れすぎて一時休止”となった伝説のメニューを進化させた商品で、ふわとろオムレツにカレーソースを合わせ、複数の人気おかずを盛り付けたボリューム満点の1皿となっている。
【写真】テイクアウトも！“売れすぎで一時休止”になったメニューが限定復活、かつやの「揚げオムカレー弁当」
「揚げオムカレー」は、コク深いカレーソースをかけたオムレツの上に、肉厚ハンバーグ、サクサクの海老フライ、ジューシーなから揚げ、食べ応え抜群のチキンカツ、赤ウィンナーをトッピングした商品。主役級のおかずを一度に楽しめる構成で、満足感と背徳感を感じる、インパクトのあるメニューに仕上がっている。
同商品は、テイクアウトにも対応。「揚げオムカレー弁当」として、自宅や職場でも店舗の味を楽しむことができる。
販売概要は以下の通り。※一部店舗ではメニューや価格が異なる
【店内メニュー】
・揚げオムカレー
通常店舗価格：1089円
券売機店舗価格：1090円
【テイクアウトメニュー】
・揚げオムカレー弁当
通常店舗価格：1069円
券売機店舗価格：1090円
※いずれも税込み価格
【写真】テイクアウトも！“売れすぎで一時休止”になったメニューが限定復活、かつやの「揚げオムカレー弁当」
「揚げオムカレー」は、コク深いカレーソースをかけたオムレツの上に、肉厚ハンバーグ、サクサクの海老フライ、ジューシーなから揚げ、食べ応え抜群のチキンカツ、赤ウィンナーをトッピングした商品。主役級のおかずを一度に楽しめる構成で、満足感と背徳感を感じる、インパクトのあるメニューに仕上がっている。
同商品は、テイクアウトにも対応。「揚げオムカレー弁当」として、自宅や職場でも店舗の味を楽しむことができる。
販売概要は以下の通り。※一部店舗ではメニューや価格が異なる
【店内メニュー】
・揚げオムカレー
通常店舗価格：1089円
券売機店舗価格：1090円
【テイクアウトメニュー】
・揚げオムカレー弁当
通常店舗価格：1069円
券売機店舗価格：1090円
※いずれも税込み価格