全シーズン最高ランクのポケGOマスターが、毎朝投稿！ 『ここぺりGO』をご紹介します。全シーズン最高ランクのポケGOマスターが、毎朝投稿！ 『ここぺりGO』今週のピックアップ『【鬼畜企画】24時間おさんぽおこう生活！果たして色違い「ガラル3鳥」と出会えるのか！？奇跡をお見せしましょう…！【 ポケモンGO 】【 GOバトルリーグ 】』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますここぺりGOさん：「『ここぺりGO』という名前でYouTu