全シーズン最高ランクのポケGOマスターが、毎朝投稿！ 『ここぺりGO』をご紹介します。

全シーズン最高ランクのポケGOマスターが、毎朝投稿！ 『ここぺりGO』

今週のピックアップ

『【鬼畜企画】24時間おさんぽおこう生活！果たして色違い「ガラル3鳥」と出会えるのか！？奇跡をお見せしましょう…！【 ポケモンGO 】【 GOバトルリーグ 】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

ここぺりGOさん：「『ここぺりGO』という名前でYouTubeで活動しています。基本的にはポケモンGOの動画のみを取り扱っているチャンネルで、特徴としては、毎日朝の時間帯にポケモンGOのニュースをまとめた動画をアップしています。

毎朝3時半くらいに起きて、ヨーグルトとプロテインだけを摂って4〜5時間で動画を作り、朝9時半くらいにご飯を食べてまた寝るんです。そして昼12時に起きてポケモンGOのイベントをやるという、1日が2日あるような生活を2年半続け、毎日投稿をしています。よろしくお願いします」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

ここぺりGOさん：「新卒で入社した会社を1年も経たずに辞めてしまったんです。半分フェードアウトみたいな形で辞めてしまって、正直、路頭に迷うレベルでした。『どうしよう』と思っていた時に、ちょうどポケモンGOでPvPバトルが始まって。やることがないからバトルしまくっていたら世界ランクに入れたので『これYouTubeやったら伸びるんじゃない？ 』くらいの温度感で始めました。計画性があったわけではなく、行き当たりばったりですね」

――おすすめの動画は何ですか？

ここぺりGOさん：「『24時間おさんぽおこう生活』の動画ですね。一番思い入れがあるし、見てもらいたい動画です。あの時はガラル3鳥の色違いが新登場したタイミングで、どうしてもやりたかったんです。確率的に24時間歩いても出ないレベルなんですが、運良くちゃんと出せたというのも含めて、一番思い入れがあります。

裏話で言うと、本当に辛い時間が多すぎました。『すなが何百万貯まるまで』という企画は終わりが見えているし、成果が上がり続けるから頑張れるんですが、今回はいつガラル3鳥が出るか分からないまま歩き続けるしかなくて、開始から12時間くらいは1〜2体しか出会えなかったので『出ません、辛いです』という同じカットばかりで、動画になるのか不安でした。後半になって出てくれたので、カメラを回す回数も増えましたが、着地点が見えないままやり続けるのが一番辛かったですね」

【鬼畜企画】24時間おさんぽおこう生活！果たして色違い「ガラル3鳥」と出会えるのか！？奇跡をお見せしましょう…！【 ポケモンGO 】【 GOバトルリーグ 】

https://youtu.be/hW7BdwaroZk



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

ここぺりGOさん：「今、僕自身が一番楽しんでいるのが『毎日投稿がいつまで続くのか』ということで、一種のゲームのようなものだと思っています。とりあえず、僕の観察日記だと思って毎日見続けてもらえたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします」

全シーズン最高ランクの実力を持ち、毎朝の最新ニュースまとめから過酷な検証企画まで、ポケモンGOの魅力を毎日発信し続ける『ここぺりGO』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『ここぺりGO』

https://www.youtube.com/@kokoperigo

Xアカウント『ここぺりGO』

https://x.com/GO50471379

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島