県内では8日もクマの出没が相次ぎました。5月に入ってから1週間の目撃は128件で、去年の同じ時期の倍以上となっています。8日朝は大仙市のスーパーの駐車場に現れ、約1時間半にわたって木の上にとどまり続けました。「こちらは大仙警察署です。パトカーの目の前にクマがいます。大変危険です」細い枝の上を器用に移動する1頭のクマ。現れたのは、大仙市北長野にあるスーパーの駐車場です。大仙警察