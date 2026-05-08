広島駅北口を候補地に新アリーナ建設の機運が高まっています。新アリーナに必要なものは何か・・・。そのヒントを探ろうと、ドラゴンフライズの浦社長が千葉ジェッツのホームアリーナを視察しました。広島テレビ独占取材です。4月25日、千葉で行われたプロバスケットボールの千葉ジェッツ対広島ドラゴンフライズの一戦。ゲーム開始の1時間半前、最寄り駅から出てきたのは、ドラゴンフラ