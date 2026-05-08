10日の「母の日」を前に、園児たちによるコンサートが秋田市で開かれました。歌と手作りの花のプレゼントで会場は温かい雰囲気に包まれました。秋田市のにいだこども園は1999年から母の日に合わせてコンサートを開いています。8日は年長園児59人が、日頃の感謝を込めて練習を重ねてきた歌を披露しました。先生「お母さんのどんなところが好きですか」園児「おいしいごはんを作ってくれるところです」先生「お母さんの