10日の「母の日」を前に、園児たちによるコンサートが秋田市で開かれました。



歌と手作りの花のプレゼントで会場は温かい雰囲気に包まれました。



秋田市のにいだこども園は1999年から母の日に合わせてコンサートを開いています。



8日は年長園児59人が、日頃の感謝を込めて練習を重ねてきた歌を披露しました。



先生

「お母さんのどんなところが好きですか」

園児

「おいしいごはんを作ってくれるところです」





先生「お母さんのどんなところが好きですか」園児「ぎゅーしてくれるところです」コンサートの最後には園児たちが手作りしたカーネーションが手渡されました。記者「お母さんのどんなところが好きですか」園児「一緒に遊んでくれるところ」記者「この言葉を聞いてどうですか」母親「うれしいです。感動しました。おっきくなったなという気持ちと、歌から伝わってくる感謝の気持ちですごく胸があつくなりました」記者「 お母さんのどんなところが好きですか」園児「 一緒にスクイーズを作ってくれるところです」記者「この言葉を聞いてどうですか」母親「おっきくなったなって思いました。これからも子育て頑張ります 」かけがえのない親子のきずな。会場は温かい雰囲気に包まれました。※5月8日午後6時15分のABS news every.でお伝えします