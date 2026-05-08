日本マクドナルド株式会社が2026年5月15日より販売を開始するハッピーセット「ちいかわ」のおもちゃについて、株式会社メルカリ、LINEヤフー株式会社（Yahoo!オークション、Yahoo!フリマ）、楽天グループ株式会社（楽天ラクマ）の主要フリマアプリ各社は、一定期間の出品を禁止する措置を各コーポレートサイト等で一斉に発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■社会問題化した2025年の教訓マクドナ