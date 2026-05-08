ハッピーセット「ちいかわ」転売対策本格化　フリマ大手が一定期間の出品を一斉禁止へ

日本マクドナルド株式会社が2026年5月15日より販売を開始するハッピーセット「ちいかわ」のおもちゃについて、株式会社メルカリ、LINEヤフー株式会社（Yahoo!オークション、Yahoo!フリマ）、楽天グループ株式会社（楽天ラクマ）の主要フリマアプリ各社は、一定期間の出品を禁止する措置を各コーポレートサイト等で一斉に発表しました。

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■ 社会問題化した2025年の教訓 マクドナルド側は販売制限強化

「ちいかわ」とハッピーセットのコラボは、2025年にも同時期に実施されました。しかし、その圧倒的な人気と話題性の高さから転売目的の買い占めが横行。おもちゃだけを抜き取って食品が大量に廃棄されるという事態が起き、大きな社会問題となりました。

これを受け、マクドナルドは今回の販売方法において厳格なルールを設けています。第1弾（5月15日〜28日）、第2弾（5月29日〜6月11日）ともに、発売日初日である5月15日と5月29日については、公式アプリ内で配布される「購入券」の提示が必須に。

加えて、1人につき時間帯別（朝マック・レギュラーメニュー）に4個までの個数制限が設けられるほか、初日はマックデリバリーサービス等での販売が停止されるなど、異例ともいえる厳格な対策が講じられています。

日本マクドナルドは今回の発表にあたり、「食品の放置・廃棄を容認しません。ハッピーセットの転売目的での購入や再販売、その他営利を目的としてのご購入や、上記ルールやマナーをお守りいただけないお客様のご利用を固くお断りいたします」と強い声明を出し、事態の再発防止に向けた姿勢を明確にしています。

■ 大手フリマサイト各社も「出品禁止」で足並みをそろえる

転売の温床となり得るフリマサイト各社も、この動きに呼応して対策の強化を発表。

メルカリは、5月15日の午前5時から、安心・安全な取引環境が確保できないと考えられる期間（店舗販売期間を踏まえ6月14日までを目安）において同商品の出品を禁止し、AIや目視による監視、違反アカウントへの利用制限を含む厳格な対応を実施するとのこと。

さらに、Yahoo!オークションおよびYahoo!フリマも、「転売対策ポリシー」に基づき、取引環境の混乱を招くおそれがあるとして、発売後一定期間の出品を禁止に。楽天ラクマも同様に、6月14日を目安とする一定期間、同商品の出品を禁止し、商品ページの削除や利用制限等の対応を講じるとしています。

■ 各社の「本気度」と実効性が問われる事態へ

マクドナルドによる購入制限と、フリマサイト各社による一斉の出品禁止という包囲網が敷かれた形ですが、懸念が完全に払拭されたわけではありません。店舗現場でのイレギュラーな対応を突く者や、フリマサイト上で商品名を隠語に変更して出品するなどの不正が横行する可能性も捨てきれないのが実情です。

果たしてこの強力な転売対策は功を奏するのか。企業としてのモラルと本気度が試されるとともに、消費者の厳しい目が向けられています。

＜参考・引用＞

マクドナルド「5月15日(金)発売のハッピーセット『ちいかわ』の販売方法について」

メルカリ「メルカリ、5月15日販売開始の日本マクドナルド社の『玩具付録』を出品禁止決定」

Yahoo!オークション「『マクドナルド 2026年5月15日（金）発売ハッピーセット』出品禁止のお知らせ」

ラクマplus「【重要】ハッピーセット『ちいかわ』おもちゃの出品禁止化について（5月15日〜）」

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050809.html