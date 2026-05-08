Googleはフィットネストラッカーの新製品「Fitbit Air」を発表。Googleストアで5月7日から予約受付を開始し、5月26日に発売します。画面レスのフィットネストラッカー 計測結果や詳細はアプリから確認し、ユーザーは通知に邪魔されることなく目の前のことに集中できるように画面レスの設計を採用。センサーを搭載する「ペブル」と呼ぶ小型の本体をリストバンドで装着し、24時間365日の心拍数測定、血中酸素ウェルネス（SpO2）、安