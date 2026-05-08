Googleはフィットネストラッカーの新製品「Fitbit Air」を発表。Googleストアで5月7日から予約受付を開始し、5月26日に発売します。

画面レスのフィットネストラッカー

計測結果や詳細はアプリから確認し、ユーザーは通知に邪魔されることなく目の前のことに集中できるように画面レスの設計を採用。センサーを搭載する「ペブル」と呼ぶ小型の本体をリストバンドで装着し、24時間365日の心拍数測定、血中酸素ウェルネス（SpO2）、安静時の心拍数、心拍変動（HRV）など、高度な健康およびフィットネスに関する指標をトラッキングします。バッテリー持続時間は最大1週間。急速充電により、5分の充電で1日動作します。

「Google Health」アプリと連携し、トレーニングを開始した際に本体がアクティビティを自動検出して記録、ワークアウトのまとめを通知します。アクティビティの自動検出は使えば使うほどパーソナライズされる他、手動でワークアウトを記録したり、ジムのホワイトボードに書かれたサーキットトレーニングのルーティンや有酸素運動のマシンを写真に撮って記録することも可能。

睡眠中、快適に装着できることから、日中は「Pixel Watch」を使い、夜間はFitbit Airを装着して睡眠を計測する使い方も提案しています。

カラーはObsidian、Lavender、Berry、Fogの4色。価格は1万6800円（税込）で、5月25日までのキャンペーン期間中に予約購入すると、次回Googleストアでの買い物に利用できる5580円分のストアポイントを提供します。

別売りのリストバンドもラインアップ。防汗・防水仕様のシリコン製リストバンド「アクティブ バンド」はObsidian、Lavender、Berry、Fogの4色をラインアップして、価格は5499円（税込）。スタイリッシュなデザインの「プレミアムモダンバンド」はMoonstone / Polished Silver、Obsidian / Matte Black、Porcelain / Polished Champagne Goldの3色をラインアップして、価格は7859円（税込）。

健康管理アプリはGoogle Healthへ移行

これまでFitbitブランドのフィットネストラッカーやスマートウォッチのPixel Watchシリーズと組み合わせて利用していたFitbitアプリに代わり、健康管理アプリ「Google Health」の提供を発表。Geminiを搭載し、ユーザーのフィットネスや睡眠、心身の健康のアドバイザーとなる機能「Google Healthコーチ」が、月額1500円または年額1万3000円のサブスクサービス「Google Health Premium」で利用可能になります。

Healthコーチでは「今日」タブで昨日の行動の要約、タイムリーなインサイト、目標達成に向けたデータ分析が利用できる他、「フィットネス」タブでユーザー専用の週間プランの確認や会話ベースのトレーニング提案、メニュー作成、「睡眠」タブで質の高い睡眠に向けた進捗のトラッキングとサポートといった機能を提供します。Healthコーチは米国時間5月19日から順次提供開始を予定。Fitbit Airの発売時にはすべての対象ユーザーで利用可能になるとしています。