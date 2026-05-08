酒田市で去年8月、横断歩道を渡っていた女子中学生をはね過失運転致傷の罪で拘禁刑3年6か月の実刑判決を受け、二審でも控訴棄却となった被告の男は期限までの上告を断念し、判決が確定しました。この裁判は、去年8月、酒田市亀ヶ崎3丁目の県道交差点で、酒田市東泉町4丁目の無職・佐藤幸史被告（63）が横断歩道手前で停止した前の車を追い越し、横断歩道を渡っていた女子中学生を軽乗用車ではね、過失運転致傷の罪に問われたもので