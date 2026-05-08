AFC U17アジア杯サウジアラビア2026に臨んでいるU-17日本代表は5月5日の初戦でU-17カタール代表に3-1と逆転勝利。9日に行われるU-17中国代表との第2戦に向け、ジェッダ市内でのトレーニングを続けている。7日の練習には登録23名全員が参加し、ゲーム形式の練習などで精力的に汗を流した。負傷からの復帰途上でメンバー入りしたMF長南開史(柏)も元気な姿を見せ、45分だけプレーした第1戦に続き、着実な仕上がりを見せている。