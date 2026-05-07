みやげ卸などを手がけるタカチホが、富良野市ぶどう果樹研究所(ふらのワイン)が製造した「ふらのぶどう果汁」を使用した新商品「ふらのぶどうチョコサンドクッキー」を発売。販売場所は、富良野物産センターアルジャン、ふらのワイナリー、ファーム富田など、富良野エリアの観光地を中心に4月20日(月)より発売している。ぶどうとチョコレートのバランスが絶妙なクッキー「ふらのぶどうチョコサンドクッキー」は、ぶどうの豊かな風