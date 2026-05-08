4月16日フィリーズ戦以来、今季2度目の2桁奪三振【MLB】カブス 8ー3 レッズ（日本時間8日・シカゴ）カブス・今永昇太投手が7日（日本時間8日）、本拠地でのレッズ戦に先発登板し、6回6安打1失点、毎回の10奪三振で4勝目（2敗）を挙げた。リグレーフィールドが総立ちとなったエースの快投に、指揮官も大満足だった。今永は毎回走者を許するなど、完ぺきとはいかなかったが、伸びのあるフォーシームとスプリッターを軸にレッズ打