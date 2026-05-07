グーグルは、Fitbitブランドの最新ウェアラブルデバイス「Google Fitbit Air」を発表した。価格は1万6800円。Google ストアで本日7日に予約受付を開始し、5月26日に発売される。 画面なしで軽量ボディを実現 「Google Fitbit Air」は、軽量なフィットネストラッカー。あえてディスプレイを搭載しない「スクリーンレス」デザインを採用した。ユーザーが通知に邪魔されることなく目の前の