特集は熊本地震10年です。南阿蘇村に、地震の前まで大学生800人が暮らし、“学生村”と呼ばれた集落があります。大学のキャンパスが移転して姿を変えた集落に、先月、卒業生が訪れました。10年経っても続くつながりがありました。南阿蘇村黒川地区で、学生アパートを営む竹原伊都子さんです。入居するのは、5年前、村にできた専門学校の留学生。入学式の後にバーベキューで歓迎しました。 ■竹原伊都子さん