マカロニえんぴつの最新曲「終宵」が、7月2日22時から放送スタートするTVアニメ『ワールド イズ ダンシング』のオープニングテーマに決定した。『ワールド イズ ダンシング』は争いが絶えない動乱の時代、好奇心の強い美しき少年・鬼夜叉(cv.花守ゆみり)が人と出会って笑い泣き、自分の情けなさと向き合いながら、無常の世に生きる新しい“舞”を形作っていく物語り。後に“能”を生み出す世阿弥が鬼夜叉と呼ばれていた頃にあった