マカロニえんぴつの最新曲「終宵」が、7月2日22時から放送スタートするTVアニメ『ワールド イズ ダンシング』のオープニングテーマに決定した。

『ワールド イズ ダンシング』は争いが絶えない動乱の時代、好奇心の強い美しき少年・鬼夜叉(cv.花守ゆみり)が人と出会って笑い泣き、自分の情けなさと向き合いながら、無常の世に生きる新しい“舞”を形作っていく物語り。後に“能”を生み出す世阿弥が鬼夜叉と呼ばれていた頃にあったかもしれない600年の時を経て、現代に“能”の美学を伝えるダンシングストーリーだ。

制作は『ウマ娘 シンデレラグレイ』『光が死んだ夏』のCypic(サイピク)が務め、監督は『舟を編む』『バクテン!!』『思い、思われ、ふり、ふられ』などを手掛けてきた黒柳トシマサが担当する。

この発表にあわせて、マカロニえんぴつの最新曲「終宵」が使用されたメインPVとキービジュアルに加え、マカロニえんぴつ自身の最新アーティスト写真、「終宵」特設サイトも公開となった。アーティスト写真の撮影は、サザンオールスターズやKing Gnuなど幅広いアーティストのアートワークや広告撮影を手がけるほか、2025年からはVisual Directorとしても活動しているフジイセイヤが担当した。

マカロニえんぴつは10月より全国7都市11公演を巡るアリーナツアー＜マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜＞を開催する。以下に TVアニメ『ワールド イズ ダンシング』オープニングテーマに関するはっとり(Vo, G)のコメントをお届けしたい。

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「素晴らしい作品に携われて光栄です。舞台に生き様を捧ぐことにおける覚悟と苦悩、己の「良い」を創り出し貫く度胸、そしてそれらが認められた瞬間の悦び。一つ一つに深く共鳴できたからこそ、呼吸を合わせて舞えたのだと思います。ありがとうございます」

──はっとり(Vo, G)

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■TVアニメ『ワールド イズ ダンシング』

▼放送情報

TOKYO MX：7月2日(木)より 毎週木曜 22:00〜

BS朝日：7月3日(金)より 毎週金曜 23:00〜

TVQ九州放送：7月3日(金)より 毎週金曜 17:00〜

サンテレビ：7月2日(木)より 毎週木曜 24:00〜

KBS京都：7月2日(木)より 毎週木曜 22:00〜

メ〜テレ：7月2日(木)より 毎週木曜 22:00〜

HBC北海道放送：7月2日(木)より 毎週木曜 25:26〜

ミヤギテレビ：7月2日(木)より 毎週木曜 25:29〜

RCC中国放送：7月2日(木)より 毎週木曜 25:56〜

▼ストーリー

1374年、南朝と北朝二つの朝廷の争いが続く動乱の時代。猿楽を舞う家の子として生まれた少年・鬼夜叉。“なぜ人は舞うのか”ぼんやりした疑問を抱きながら、気持ちの晴れない日々を過ごしていたが、ある日“よい”舞に出会う。後に能を生み出し、世阿弥と呼ばれることになる美しき少年の世界が今、広がり始める。

▼CAST

花守ゆみり、土屋神葉、内田真礼、朴 璐美、櫻井孝宏、小西克幸、飛田展男、能登麻美子、水瀬いのり、石谷春貴、瀬戸芭月

▼STAFF

原作：三原和人『ワールド イズ ダンシング』(講談社モーニングKC刊)

監督：黒柳トシマサ

キャラクターデザイン：佐々木啓悟

シリーズ構成・脚本：川滿佐和子

副監督：淵本宗平

サブキャラクターデザイン：久武伊織

プロップデザイン：おだし

美術設定：緒川マミオ

美術監督：小倉宏昌 井上一宏

色彩設計：佐藤直子 成毛久美子

3D監督：中野祥典

撮影監督：菊池優太郎

編集：平木大輔

音響監督：長崎行男

音楽：篠田大介

オープニングテーマ：マカロニえんぴつ「終宵」(TOY’S FACTORY)

題字：根本 知

型付監修：津村禮次郎

振付：森山開次 川村美紀子

能楽監修：川口晃平

歴史監修：清水克行

アニメーションプロデューサー：溝口 侃

アニメーション制作：Cypic

公式サイト：https://sh-anime.shochiku.co.jp/worldisdancing-anime

公式X：https://x.com/wid_anime

©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会

■＜マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜＞

10月03日(土) 大阪・大阪城ホール

10月04日(日) 大阪・大阪城ホール

10月24日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館

10月25日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館

10月31日(土) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

11月03日(火/祝) 東京・国立代々木競技場 第一体育館

11月21日(土) 宮城・仙台セキスイハイムスーパーアリーナ

11月29日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE

12月05日(土) 東京・有明アリーナ

12月06日(日) 東京・有明アリーナ

12月26日(土) 愛知・日本ガイシホール