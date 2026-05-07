歌手の倖田來未（43）が、第2子妊娠中の最新ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】第2子妊娠中の倖田來未（複数カット）2011年12月にロックバンド「BACK-ON」のボーカル、KENJI03との結婚を発表し、13歳の長男を育てている倖田。2026年3月30日には第2子妊娠を公表し、6月から予定していた全国ツアーの開催延期や、出演予定だった各イベントへの出演辞退も併せて報告していた。第2子妊娠中の最新ショットに反響5