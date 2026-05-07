将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第3局が5月7日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で行われている。藤井名人の2連勝で迎えた本局は、相雁木の出だしに。両者の構想力に大きな注目が集まる中、正午になり昼食休憩に入った。【中継】藤井名人VS糸谷九段 注目の第3局（生中継中）開幕2連勝で防衛4連覇へ向けて好発進を遂げた藤井名人