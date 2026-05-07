ジョン・レノンがビートルズ脱退後、その生涯でただ一度だけ行ったフル・コンサートがあったことをご存じだろうか。1972年8月30日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで開催された「One to One」。この伝説のステージを軸に、ジョンとオノ・ヨーコがニューヨークで過ごした激動の18カ月を描いた映画『ジョン・レノン＆オノ・ヨーコ：One to One』が、2026年秋にIMAX(R)限定で公開される。監督はアカデミー賞受賞監督の