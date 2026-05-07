福邦銀行との合併記念式典でテープカットする福井銀行の長谷川英一頭取（右から2人目）ら＝7日午前、福井市福井銀行（福井市）は7日、子会社の福邦銀行（同市）との合併後、初めての営業日を迎え、本店で記念式典を開いた。合併は2日付。人口減少を背景に経営環境が厳しさを増す中、店舗集約やシステム一体化による事業効率の向上などで経営基盤を強化する。長谷川英一頭取は、式典で「合併はわれわれが地域の課題解決業として