強面ヤクザがSNSで“万バズ”を狙い踊りまくる異色作、映画『オドレ！ヤクザ』が、7月にカナダ・モントリオールで開催される北米最大のジャンル系映画祭「ファンタジア国際映画祭」に選出された。日本公開（2027年予定）に先駆けての快挙となる。【画像】主演俳優と監督の写真本作は、「廃業寸前のヤクザがダンスで人生を変える」という斬新な設定のダンス×コメディ×アクション作品。主演は、本作が映画初主演となる藤井アキ