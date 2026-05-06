高橋文哉という俳優は、コメディもアクションもいける。映画『SAKAMOTO DAYS』が封切りとなったいま、彼は自らそう証明してみせている。愉快なコメディシーンを軽快に演じたかと思えば、人間離れしたアクションシーンにも適応。ここでまたひとつ、私たちは高橋のポテンシャルの高さを知ることとなった。彼の新たな一面に触れたいのならば、劇場に行くしかないのである。 参考：『SAKAMOTO DAYS』目黒蓮×高橋文哉の