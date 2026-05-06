高橋文哉という俳優は、コメディもアクションもいける。映画『SAKAMOTO DAYS』が封切りとなったいま、彼は自らそう証明してみせている。愉快なコメディシーンを軽快に演じたかと思えば、人間離れしたアクションシーンにも適応。ここでまたひとつ、私たちは高橋のポテンシャルの高さを知ることとなった。彼の新たな一面に触れたいのならば、劇場に行くしかないのである。

参考：『SAKAMOTO DAYS』目黒蓮×高橋文哉の相性抜群 実写化の壁を越えた“バディ”の説得力

映画『SAKAMOTO DAYS』キャラクターPV【2026.4.29（水・祝）公開】 この『SAKAMOTO DAYS』とは、『週刊少年ジャンプ』で連載中の同名人気マンガを実写化したもの。かつて「史上最強」と言われた殺し屋・坂本太郎（目黒蓮）の“引退後”の日常を、ときにほのぼのと、またあるときにはハードに描き出す作品だ。高橋が演じる朝倉シンは、殺し屋時代の坂本の部下。所属する組織から坂本の暗殺を命じられるが、現役時代と変わらぬ強さを誇るかつての上司に圧倒されることになる。そして、街の個人商店を営みながら家族の暮らしを守る坂本の姿に心を動かされ、気がつけばシンも“坂本ファミリー”の一員に。こうして本作は本格的に幕を開けることになるのである。

シンと坂本の再会は、『SAKAMOTO DAYS』の物語において、起承転結の“起”に当たるもの。つまり、シンが動き出さなければ、私たちが目にするこの物語は生まれない。演じる高橋が担うのは、観客を作品世界に誘う重要な役割だ。観客はシンの視点を介して、かつての坂本がどれほどの人物だったのかを知り、それから現在の坂本がどのように変わったのかを理解する。変化したのは見た目だけじゃない。それを私たちに提示するのが、シンを演じる高橋というわけである。では、これを彼はどのようなアプローチで実現させているのか。

坂本の過去と現在の様子に関する情報は、当然ながら映像としてスクリーンに映し出される。そしてここに、高橋が口にするシンのセリフが重なる。私たちが坂本の実態を端的に理解するには、やはり映像とセリフが必要だ。しかしこれはこの映画を構成する最低限の要素とでもいうべきもので、高橋の表現力とは関係がない。おそらくすべては、あらかじめ脚本上に記されていたものだ。ここで高橋に求められているのは、これらをどれだけ豊かなものにできるのか、である。

シンの声の調子や言葉の力み具合からは、彼が心から坂本を慕っていたことが伝わってくる。本当に憧れていたのだろう。しかし、目の前の現在の坂本は、すっかり変わってしまった。カップ麺に夢中になる姿からは、華麗に敵を打ちのめしているところなど想像できない。この坂本の一挙一動に対するシンのリアクションが、「史上最強」だった男の変化を観客に知らしめる。主演の目黒が演じる坂本とシンとの関係性の中で、高橋は『SAKAMOTO DAYS』の核となる部分を、軽やかに観客に差し出すのだ。

これらのことが、コメディ調のシーンの中で行われている。が、高橋は率先して笑いを取りにいくようなことはしない。シンに関して“観客を作品世界に誘う重要な役割”だと先述したが、私たちを誘導する彼の役割は映画の最後まで続く。つまり高橋が担っているのは、本作の案内役であり、狂言回しなのである。このポジションの者がウケばかり狙っていては、“案内役”という役割が疎かになりかねない。だからハイテンションなシーンの中にあっても、高橋はつねに冷静でいるように感じる。シンには他人の心が読めるエスパーという設定があり、誰よりもセリフが多い。しかし高橋は、決して前に出過ぎるようなことをしない。自身の役割に自覚的なのだろう。

高橋のポジショニングの正確さに触れたいま、早くも彼の主演作である『ブルーロック』が俄然楽しみになってくるというものではないだろうか。同作は大人気サッカーマンガの実写化作品で、彼と同世代の力のある俳優たちが一堂に会している。『SAKAMOTO DAYS』ではスピーディーでダイナミックなアクションにも挑んでいるが、さらに進化した姿が私たちの前に登場することになるはずである。（文＝折田侑駿）