（ＪＲ静岡駅前から松浦悠真 気象予報士佐藤優里 アナウンサー）（佐藤優里 アナウンサー）ここからは静岡こんだて予報です。このコーナーはスーパーで聞いたお買い得な野菜を値段と簡単レシピとともにご紹介します。そのレシピをご紹介してくれるのがこちら、食鮮館タイヨー高松店の木川店長です。木川店長おすすめしてくれた食材がこちらです。新玉ねぎ。（松浦悠真 気象予報士）