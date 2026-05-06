（ＪＲ静岡駅前から 松浦悠真 気象予報士 佐藤優里 アナウンサー）



（佐藤優里 アナウンサー）

ここからは静岡こんだて予報です。

このコーナーはスーパーで聞いたお買い得な野菜を値段と簡単レシピとともにご紹介します。

そのレシピをご紹介してくれるのがこちら、食鮮館タイヨー高松店の木川店長です。

木川店長おすすめしてくれた食材がこちらです。

新玉ねぎ。

（松浦悠真 気象予報士）

新玉はね本当においしいですよね。

（佐藤優里 アナウンサー）

そうなんです新玉の季節がやってきました。

木川店長によると4月より2割ほど安くなっているということなんです。

静岡では新玉ねぎ1月から3月頃が旬ということなんですが、この時期は香川で出荷のピークを迎えるということです。

この新玉ねぎ柔らかくておいしいということなんですよ。

（松浦悠真 気象予報士）

甘みもありますからね。

（佐藤優里 アナウンサー）

甘みがあって、この新玉ねぎの最新価格を見ていきましょう。

こちら食鮮館タイヨー高松店では107円となっているんです。

松浦さんこのグラム見てください。

（松浦悠真 気象予報士）

463グラムって書いてますね。

（佐藤優里 アナウンサー）

はいそうなんです新玉ねぎのグラム1個平均250グラムほどなんですがおよそ2倍に。

（松浦悠真 気象予報士）

かなり大玉なんですね。

（佐藤優里 アナウンサー）

そうなんです。

大玉になっていてこの107円といって他の店舗でもかなりお手頃な価格になっています。

（松浦悠真 気象予報士）

まさに今食べたい玉ねぎですね。

（佐藤優里 アナウンサー）

そうなんです。

それでは新玉ねぎを使った簡単なレシピご紹介します。

それがこちらです。

この新玉ねぎ丸ごと新玉ねぎの和風スープ煮です材料は新玉ねぎ、ソーセージ、かつお節を用意してください。

作り方はこちらです。

新玉ねぎをまずは上下切り落として根の方に十字に切り込みを入れてください。

そしてお次に水、酒、みりん、醤油、和風かりゅうだしを入れて混ぜて新玉ねぎとソースを入れてください。

ソーセージをここで加えてくださいそしたら火を使わずに600ワットのレンジで10分加熱をして器に盛り付けてかつお節を乗せて完成です。

はい美味しそうですね甘みがグッと増しますよ。

それではスタジオにご用意しました。

（津川祥吾 コメンテーター）

はいいただきます。

（早川ナナ コメンテーター）

いただきます。

甘い。

（津川祥吾 コメンテーター）

甘いですねやっぱりね。

（早川ナナ コメンテーター）

甘い美味しい。

（津川祥吾 コメンテーター）

ちょっとねポトフみたいですね。

うん美味しい和風ポトフって感じです。

（佐藤優里 アナウンサー）

この時期の新玉ねぎは生でも美味しいんですが、ぜひ電子レンジで簡単な新玉のレシピ作ってみてください以上、献立予報でした

