4日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏と平石洋介氏が、中日・阿部寿樹について言及した。阿部は5−3の7回二死一、二塁の場面に代打で登場すると、阪神・石黒佑弥が投じた2ボール2ストライクから投じたカットボールを2点適時二塁打。これで代打成績は.400（10打数4安打）になった。佐伯氏は「代打というのは本当に難しくて、簡単ではないんですよね。ここのところ代打で仕事をしてい